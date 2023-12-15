Губернатор региона Игорь Артамонов накануне принял участие в торжественной церемонии, посвященной знаменательной дате – 30-летию избирательной системы Липецкой области. Во Дворце культуры «Сокол» на праздник собрались и ветераны, и молодые перспективные сотрудники избиркомов.

Поздравляя их с юбилеем, руководитель региона отметил, что решающая роль по соблюдению конституционных прав граждан избирать и быть избранными возложена на избирательные комиссии. «Вы прошли за эти годы непростой путь. Организаторы выборов в Липецкой области накопили ценнейший опыт по проведению избирательных кампаний. Шаг за шагом избирательная система развивалась, и вы всегда проявляли себя как профессионалы, ставящие интересы избирателей превыше всего. Липецкая область всегда входила в число российских субъектов с наименьшим количеством замечаний. Это достойно уважения. Впереди у нас много работы, уверен, что вместе мы справимся с ней достойно. Желаю вам хранить и приумножать достигнутые успехи», – сказал Игорь Артамонов.

Также губернатор вручил областные награды членам и сотрудникам избиркомов. Они отмечены за добросовестный труд, успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Липецкой области, значительный вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации. Кроме того, поздравительное видеообращение к юбилею липчанам направила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.