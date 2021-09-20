Выборы депутатов Госдумы и областного Совета состоялись накануне в регионе. Как сообщил сегодня на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов, явка составила 52,46%. Заранее зарегистрированные пользователи из семи регионов РФ могли проголосовать онлайн.

В течение трех дней – с 17 по 19 сентября в области работали 893 участковые комиссии. За ходом выборов следили 5300 наблюдателей. Такого количества человек, наблюдающих за голосованием, в регионе никогда не было, отметил Юрий Алтухов.

Жителям предстояло сделать выбор из 14 партий, представленных в избирательном бюллетене. По предварительным данным на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 48,38% голосов, КПРФ набирает 21,3%, ЛДПР – 7,78%, «Справедливая Россия» – 6%. «Новые люди» – 4, 82%. «В выборах по одномандатным округам победили Николай Борцов – 47,82% и Михаил Тарасенко – 48,5%. Оба представляют «Единую Россию».

На выборах депутатов областного Совета голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» – 46,48%, КПРФ – 19,64%, ЛДПР – 8,25%, «Справедливая Россия» – 6,43%, «Новые люди» – 5,09%. «Партия пенсионеров за социальную справедливость» набрала 5,22% голосов. Круглосуточным видеонаблюдением было охвачено 96% избирательных участков в России. Видеотрансляция была доступна в общественных штабах по наблюдению, которые были организованы в каждом регионе. Окончательные итоги голосования будут подведены завтра.