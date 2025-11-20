Издание книги «Полярный летчик» Михаила Водопьянова направят во все школы Липецка

Библиотеки всех школ Липецка и ЛГПУ получат новое издание книги легендарного земляка Михаила Водопьянова «Полярный летчик». Тираж в 800 экземпляров был переиздан при поддержке «Ростелекома» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественная церемония передачи первых экземпляров состоялась в рамках первых Водопьяновских чтений. Внучка прославленного летчика Мария Водопьянова лично вручила книги ректору ЛГПУ Нине Фединой и директору областного краеведческого музея Александру Гепалову.

Как сообщили в «Ростелекоме», до конца недели издания будут переданы в департамент образования Липецка для дальнейшего распределения по всем школьным библиотекам города. Часть тиража уже направлена в библиотеки других регионов Центрального федерального округа.

Инициатива по переизданию книги возникла после того, как в феврале этого года во время показа сериала «Челюскин. Первые» Мария Водопьянова передала музею последний экземпляр раритетного издания. Это побудило компанию организовать переиздание книги, чтобы сделать ее доступной для современных читателей.

Михаил Водопьянов, уроженец села Студенки (ныне в черте Липецка), стал одним из первых Героев Советского Союза за участие в спасении экипажа парохода «Челюскин». Его книга «Полярный летчик», обращенная к юным читателям, рассказывает не только о профессии летчика, но и передает важные жизненные принципы — упорство в достижении цели и преодолении трудностей.

«На нашей земле, зарождалась славная традиция лётного дела. Мы должны помнить свою историю, подвиги и достижения наших предков, чтобы передать это следующим поколениям», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтения памяти М.В. Водопьянова продлятся до конца ноября и включают ряд образовательных и патриотических мероприятий для школьников и студентов.