Издательский дом «Липецкая газета» подготовил квартальный календарь на 2023 год, посвященный Году педагога и наставника. В нем издатели постарались объединить две идеи: сохранения памяти о земляках, отличившихся геройскими поступками, и заслуживших стать примерами для подражания, а также поддержки спецоперации. По мнению создателей календаря, концепция его и иллюстрации способны поднять патриотический дух у населения, испокон веков готового к самопожертвованию и милосердию.

Все иллюстрации выполнены штатным художником Александром Затонских. На страницах можно увидеть ельчанку Дарью Ткач, поехавшую за мужем на войну медсестрой, измалковца Василия Вобликова, повторившего подвиг Сусанина, лебедянца Алексея Пузовского, отдавшего свой дом под госпиталь, а также усманцев, разбиравших раненых по домам для ухода, липчан, по первому призыву снарядивших амуницией целый полк, и безымянных героев, стоявших на Засечной черте и строивших верфи и заводы.

«У липчан есть богатое историческое наследие, изучение которого, к сожалению, не всегда и не в достаточном объеме входит в курс общего образования. К счастью, липецкая земля богата также талантливыми и инициативными активистами, восполняющими эти пробелы. Издательский дом не первый раз предлагает нам продукцию, которая пропагандирует достояние липецкого края. Эта работа заслуживает особой благодарности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам директора Издательского дома Андрея Богданова, выпуск тематических календарей стал уже традицией. Так, в прошлом году издательство подготовило календарь, посвященный Году культурного наследия народов и отразивший объекты культурного наследия Липецкой области. А еще – выпустило настольную игру «Мы из Ельца!», удостоившуюся особого признания как на региональном, так и федеральном уровне за креативность, качество исполнения и глубину идеи.