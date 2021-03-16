Цифровое оборудование поступило в Измалковскую школу искусств в рамках реализации национального проекта «Культура». Материальная база учреждения пополнилась двумя интерактивными панелями для классов сольфеджио и музлитературы, радиосистемой DH Technology (беспроводные микрофоны), процессором эффектов TC ELECTRONIC (хорус, реверберация), акустической систему JBL для занятий эстрадным пением. Также закуплены штативы для съёмок и комплект постоянного света.

Это далеко не все новинки. В ближайшие дни в Измалковскую школу искусств должны привезти немецкие аккордеоны «Weltmeister», следом прибудут студийные мольберты, гипсовые формы, муляжи для художников. Ожидаются гитара и шумовой оркестр. Планируются закупки школьной мебели. А завершит программу закупок поставка баянов ООО ВФМИ «АККО». Ранее в рамках национального проекта «Культура» пианисты детской школы искусств в Измалково получили новый рояль «YAMAHA», сообщает региональное управление культуры и туризма.

«Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры, — отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. — Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для развития её творческих способностей – приоритет в работе областных властей на протяжении многих лет».