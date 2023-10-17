Очередная стратегическая сессия прошла в районном центре Измалково Липецкой области. Для участия в трехчасовом интенсиве в районной администрации собрались представители местной и региональной власти, а также бизнес-структур, сообщили в управлении экономического развития области.

Стратегическая сессия проходила в формате игры, где участникам предложили разбиться на команды для решения той или иной проблемы, характерной для бизнеса в Измалковском районе. В ходе работы отмечалось, что основная доля предпринимателей занимается сельским хозяйством – выращивает картофель и чеснок, разводит скот. Участники выявили возможности к расширению таких компаний, например, от сельского хозяйства к переработке. Многие производят высококачественную продовольственную продукцию: сыр, масло, мёд, которая нуждается в брендировании и продвижении.

«В ходе обсуждения также пришли к выводу, что у района присутствует высокий туристический потенциал, в частности, к развитию гастротуризма. Все сгенерированные идеи будут рассмотрены на вышестоящем уровне, предложения и пожелания учтены», – отмечает заместитель начальника управления экономического развития Липецкой области Жукова Ирина.

Это уже вторая стратегическая сессия, которая проводится в регионе. Всего планируется охватить 18 муниципальных образований Липецкой области.