Экспериментальную партию яблочного напитка запустили на пищевом комбинате «УсАгро» в Измалковском районе. По задумке, внутри каждой стеклянной бутылки будет находиться целое яблоко. Оно растет в емкости от цветка до полноценного созревания. Затем бутылку наполнят напитком и подготовят для продажи.

ООО «УсАгро» располагается в деревне Панкратовка Измалковского района с 2012 года. Тогда предприятие выкупило земли бывшего плодового хозяйства и взялось за его восстановление. С тех пор «УсАгро» продвинулось далеко вперёд. Сегодня сады располагаются на плантации в 100 гектаров. Выращивают яблони, малину, черную смородину и хмель. Кстати, в России производством последней культуры занимаются всего три предприятия, но именно в Липецкой области налажен полный цикл от поля до бокала.

В Панкратовке выпускают лимонады, а с 2016 года – еще и пенные напитки. Все оборудование – исключительно отечественного производства. А сырье – с собственных плантаций. Продукция реализуется в Липецкой и Воронежской областях, в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Владимире, Казани, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, а также в Республике Беларусь.

«В Липецкой области много успешных примеров реализации интересных проектов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Все популярнее становится организация полного цикла производства, когда предприятие занимается и выращиванием сырья, и производством продукции. Это непросто организовать, но при грамотном управлении создает более стабильные и устойчивые компании», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.