Измалковских и елецких малышей обучают основам дорожной безопасности в наглядной форме

В занятиях с детьми принимают участие воспитатели детских садов и автоинспекторы

В рамках областных профилактических акций «Я изучаю ПДД» и «Рисую безопасность» ее организаторы широко используют такой прием, как наглядное обучение. Ведь малыши лучше осваивают новые понятия после того, как сами увидят предметы изучения и поучаствуют в игровой форме в обучающем процессе.

Так, в в детском саду «Солнышко» райцентра Измалково сотрудники ГИБДД и педагоги целенаправленно проводят с воспитанниками наглядное изучение ПДД. Специально перед зданием дошкольного образовательного учреждения оборудован импровизированный пешеходный переход, на котором автоинспекторы и воспитатели отрабатывают с детьми правильные модели поведения.

Малыши вместе со взрослыми переходят «проезжую часть» и узнают, почему во время движения нельзя использовать наушники, носить капюшоны, как правильно действовать велосипедистам и зачем ребенок обязан дать руку старшему.

А в Ельце автоинспекторы и воспитатели устроили для малышей городского детского сада № 24 конкурс рисунков на асфальте «Правила дорожного движения – Правила жизни!». Дети цветными мелками выразили свое личное отношение к безопасности дорожного движения. Они изобразили примеры правильного поведения на дорогах, дорожные знаки, пешеходов, светофоры, а также опасные ситуации, которые необходимо избегать. По итогам конкурса ребятам вручили призы.

В группе раннего возраста «Колокольчики» детского сада «Пчелка» села Частая Дубрава Липецкого района состоялись веселые игры по ПДД. Дети познакомились со светофором, знаком пешеходный переход и пешеходной дорожкой, побывали в роли пешеходов, водителей, пассажиров и заявили о готовности соблюдать ПДД.

Подобные занятия проводятся и в других населенных пунктах региона. Об учебном процессе его организаторы информируют коллег в социальных сетях в группе «Союз ЮИД Липецкой области».