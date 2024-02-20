Измалковский округ Липецкой области и Миорский район Беларуси скрепили сотрудничество соглашением о побратимстве. Соответствующий документ подписан в рамках Дней Витебской области на ВДНХ в павильоне Республики Беларусь. Таким образом, Липецкая область стала первым регионом в России, в котором все муниципалитеты являются побратимами с белорусскими районами.

«Подписание соглашений о побратимстве позволяет укрепить экономические, культурные и общественные связи между регионами. Это в свою очередь благоприятно сказывается на развитии обеих сторон», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.