В Липецкой области с 1 апреля 2023 года изменились правила предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Появились новые границы расчетного периода при определении дохода семьи, новые основания для приостановления предоставления субсидии, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

Так, совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, заявление на предоставление субсидии подано в апреле. Период для определения дохода: сентябрь 2022 года – февраль 2023 года.

Приостановление субсидии возможно, только если её получатель в течение месяца не предоставил в орган соцзащиты документы об изменении:

– места своего постоянного жительства;

– основания проживания;

– состава семьи;

– гражданства получателя субсидии и/или членов его семьи;

– размера доходов получателя субсидии и/или членов его семьи.

Теперь предоставление субсидии прекращается и в том случае, если есть подтверждённая в судебном порядке непогашенная задолженность по оплате ЖКУ не более чем за 3 последних года. Предоставление субсидии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором органу соцзащиты стало известно о том, что у получателя субсидии есть такая задолженность.

Право на субсидию на оплату ЖКУ имеют граждане России, если:

– они прописаны в том жилом помещении, на оплату которого они берут субсидию;

– имеют основания пользования жилым помещением (собственность, договор найма и т.п.) не имеют судебной задолженности по оплате ЖКУ не более чем за 3 последних года;

– на оплату ЖКУ тратят больше 22% от совокупного дохода семьи.

Получить субсидию на льготных условиях, то есть если расходы на ЖКУ составляют более 10% от совокупного дохода семьи (при соблюдении остальных условий), могут:

– одиноко проживающие пенсионеры;

– одинокие матери;

– многодетные семьи;

– семьи с детьми-инвалидами;

– семьи, имеющие в составе получателей пенсии по потере кормильца, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.

Оформить субсидию можно на портале госуслуг по QR-коду или через МФЦ. Для заполнения заявления понадобятся:

– паспортные данные, СНИЛС заявителя и членов его семьи;

– сведения из ЕГРН (для собственников жилья);

– реквизиты банковского счёта (если заявитель хочет получать субсидию через банк);

– документы, подтверждающие оплату ЖКУ (чеки, квитанции об оплате).

Сведения о доходах заявитель указывает самостоятельно, справки не нужны. «Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.