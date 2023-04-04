В Липецкой области с 1 апреля 2023 года изменились правила предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Появились новые границы расчетного периода при определении дохода семьи, новые основания для приостановления предоставления субсидии, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.
Так, совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, заявление на предоставление субсидии подано в апреле. Период для определения дохода: сентябрь 2022 года – февраль 2023 года.
Приостановление субсидии возможно, только если её получатель в течение месяца не предоставил в орган соцзащиты документы об изменении:
– места своего постоянного жительства;
– основания проживания;
– состава семьи;
– гражданства получателя субсидии и/или членов его семьи;
– размера доходов получателя субсидии и/или членов его семьи.
Теперь предоставление субсидии прекращается и в том случае, если есть подтверждённая в судебном порядке непогашенная задолженность по оплате ЖКУ не более чем за 3 последних года. Предоставление субсидии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором органу соцзащиты стало известно о том, что у получателя субсидии есть такая задолженность.
Право на субсидию на оплату ЖКУ имеют граждане России, если:
– они прописаны в том жилом помещении, на оплату которого они берут субсидию;
– имеют основания пользования жилым помещением (собственность, договор найма и т.п.) не имеют судебной задолженности по оплате ЖКУ не более чем за 3 последних года;
– на оплату ЖКУ тратят больше 22% от совокупного дохода семьи.
Получить субсидию на льготных условиях, то есть если расходы на ЖКУ составляют более 10% от совокупного дохода семьи (при соблюдении остальных условий), могут:
– одиноко проживающие пенсионеры;
– одинокие матери;
– многодетные семьи;
– семьи с детьми-инвалидами;
– семьи, имеющие в составе получателей пенсии по потере кормильца, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.
Оформить субсидию можно на портале госуслуг по QR-коду или через МФЦ. Для заполнения заявления понадобятся:
– паспортные данные, СНИЛС заявителя и членов его семьи;
– сведения из ЕГРН (для собственников жилья);
– реквизиты банковского счёта (если заявитель хочет получать субсидию через банк);
– документы, подтверждающие оплату ЖКУ (чеки, квитанции об оплате).
Сведения о доходах заявитель указывает самостоятельно, справки не нужны. «Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.