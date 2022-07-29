На 13-ой сессии регионального парламента депутаты одобрили изменения в Закон «О правовом регулировании земельных правоотношений в Липецкой области». Документ разработан для совершенствования правовых механизмов предоставления земельных участков отдельным категориям граждан, а также религиозным организациям. Кроме того, положения закона приводятся в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Действующим федеральным законодательством предусмотрены гарантии, по которым земельные участки предоставляются без очереди или в первоочередном порядке в аренду инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, их нетрудоспособным членам семьи, а также военнослужащим по контракту, общая продолжительность службы которых составляет 10 и более лет. Кроме того, такая мера поддержки предусмотрена для жителей, которые подверглись воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для тех, кто потерял кормильца, который умер из–за лучевой болезни и других заболеваний, связанных с этой катастрофой. На сессии для этих граждан установлена возможность бесплатного предоставления государственных и муниципальных земельных участков не только в аренду, но и в собственность для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства с учётом критерия нуждаемости в жилых помещениях.

Для молодых семей, родителей, которые воспитывают детей в одиночку, и ветеранов труда оставлено право на получение в собственность земельных участков. Они смогут получить землю для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

Для развития сельских территорий, с учётом мнения органов местного самоуправления, определены муниципальные образования, в которых будут предоставлять земельные участки в безвозмездное пользование, но не более, чем на шесть лет. Земля будет предоставляться для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства тем, кто работает в сельских поселениях по специальностям, которые относятся к областям «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», «Социология и социальная работа», «Психологические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

Документом определены категории работников, которым могут быть представлены в безвозмездное пользование земельные участки в качестве служебных наделов на срок трудового договора. На землю смогут претендовать работники организации транспорта, лесного комплекса, охотничьего хозяйства.

Также определены территории, на которых возможно предоставление участков для РПЦ и казачьих обществ. Землю будут предоставлять для сельскохозяйственного производства, а также сохранения и развития традиционного образа жизни казачьих обществ.