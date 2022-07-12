Сегодня комиссия регионального парламента поддержала изменения в Закон «О правовом регулировании земельных правоотношений в Липецкой области». Документ разработан для совершенствования правовых механизмов предоставления земельных участков отдельным категориям граждан, а также религиозным организациям. Кроме того, положения закона приводятся в соответствие с требованиями действующего законодательства.

— Действующим федеральным законодательством предусмотрены гарантии, по которым земельные участки предоставляются без очереди или в первоочередном порядке в аренду инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, их нетрудоспособным членам семьи, а также военнослужащим по контракту, общая продолжительность службы которых составляет 10 и более лет. Кроме того, такая мера поддержки предусмотрена для жителей, которые подверглись воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для тех, кто потерял кормильца, который умер из–за лучевой болезни и других заболеваний, связанных с этой катастрофой. Сегодня предлагаем установить для этих граждан возможность бесплатного предоставления государственных и муниципальных земельных участков не только в аренду, но и в собственность для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства с учётом критерия нуждаемости в жилых помещениях, — отметили на комиссии разработчики документа.

Также документом предлагается оставить право на получение в собственность земельных участков молодым семьям, родителям, которые воспитывают детей в одиночку, и ветеранам труда. Они смогут получить землю для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

— Для развития сельских территорий, с учётом мнения органов местного самоуправления, мы определили муниципальные образования, в которых будут предоставлять земельные участки в безвозмездное пользование, но не более, чем на шесть лет. Земля будет предоставляться для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства тем, кто работает в сельских поселениях по специальностям, которые относятся к областям «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», «Социология и социальная работа», «Психологические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», — отметили на комиссии.

Законопроектом также определяются категории работников, которым могут быть представлены в безвозмездное пользование земельные участки в качестве служебных наделов на срок трудового договора. Предполагается, что на землю смогут претендовать работники организации транспорта, лесного комплекса, охотничьего хозяйства.

Также законопроектом определены территории, на которых возможно предоставление участков для РПЦ и казачьих обществ. Землю будут предоставлять для сельскохозяйственного производства, а также сохранения и развития традиционного образа жизни казачьих обществ.

Далее изменения в Закон «О правовом регулировании земельных правоотношений в Липецкой области» будут рассмотрены на профильном комитете регионального парламента.