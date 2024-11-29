Ряд значимых изменений, необходимых инвестору, внесены в Инвестиционную декларацию Липецкой области. Это базовый документ, который не только утверждает обязательства Правительства ЛО по предоставлению поддержки, но и служит показателем стабильности инвестиционного климата в регионе.

В 2024 году при Инвестиционном комитете Липецкой области создана рабочая группа. Её цель – рассмотрение обращений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

В регионе внедрен шестой элемент РИС 2.0. – механизм обратной связи для консультаций, помощи, решения вопросов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Особое внимание власти региона уделили разделу «Меры поддержки», на которые может рассчитывать инвестор при принятии решения о реализации своего проекта. В этом разделе максимально полно описаны меры поддержки, включая преференциальные режимы на территории ОЭЗ, в технопарках и промышленных кластерах, преференции в случае присвоения статуса участника регионального инвестиционного проекта, налоговые льготы, государственные гарантии.

«В регионе сейчас созданы максимально комфортные условия, чтобы инвесторам было удобно работать и запускать новые производства в Липецкой области», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Каждый желающий может подробно ознакомиться с документом на Инвестиционном портале Липецкой области. Инвестиционная декларация – один из элементов регионального инвестиционного стандарта, разработанного министерством экономического развития России совместно с «Агентством стратегических инициатив». Основной целью Инвестдекларации является привлечение инвесторов, улучшение инвестиционного климата в регионе и обеспечение устойчивого экономического роста Липецкой области. Соблюдение положений инвестдекларации – не только дополнительная гарантия для инвестора, но и доверие к региону как к надежному и привлекательному партнеру. Это стимул к притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры и улучшению экономической ситуации в регионе в целом.