Изменился порядок учета доходов семьи при оформлении ежемесячной выплаты из средств маткапитала

На сегодняшний день в Липецкой области ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 1,5 тысяч семей, всего же данным правом воспользовались свыше 2,5 тысяч семей региона.

Порядок учета доходов семьи при оформлении ежемесячных выплат из средств материнского капитала изменился. Сведения о доходах по-прежнему необходимо предоставлять за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично или через представителя в любой клиентской службе Отделения ПФР по Липецкой области или МФЦ, а также в электронном виде на сайте ПФР или портале госуслуг.

Обратиться за ежемесячной выплатой можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если сделать это в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата начинается со дня подачи заявления. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление. Семьи, которые уже получили право на маткапитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Напомним, право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала имеют все нуждающиеся семья, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, также семья должна постоянно проживать на территории Российской Федерации, мама и ребенок должны иметь российское гражданство. В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты из МСК есть у семей, размер дохода которых не превысит 21030 рублей на одного человека

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 2020 году в Липецкой области это 9840 рублей.