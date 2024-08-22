Сегодня на территории сельского поселения Тихвинский сельсовет чествовали юбиляров семейной жизни. 55 лет исполнилось семье Сигорских Виктора Семеновича и Людмилы Васильевны.

Изумруд считается символом искренности, надежности и мудрости. Такими качествами можно описать отношения Виктора Семёновича и Людмилы Васильевны.

Познакомились они когда-то в деревне Прудки (Вторая Александровка), откуда невеста была родом. После свадьбы переехали в Большую Плавицу, так до сей поры здесь неразлучно живут.

Виктор Семёнович всю жизнь проработал в местном хозяйстве механизатором, у него стаж почти такой же огромный, как семейный: 52 года. Людмила Васильевна главный счетовод и дома, и на работе: трудилась много лет учётчицей, последние два года перед заслуженным отдыхом — бухгалтером. Воспитали трех сыновей.

Юбиляров поздравила заместитель начальника отдела ЗАГС и архива Добринского района с вручением Поздравительного адреса от губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова и подарочного сертификата с праздничным букетом от главы Добринского района А.Н. Пасынкова.

К поздравлениям присоединился глава сельского поселения Тихвинский сельсовет А.Г. Кондратов.