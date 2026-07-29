ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме аренда з-у Ч-Никольское (ЛПХ 3882 кв.м.) в газетуСкачать
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