Известные столичные искусствоведы читают лекции в липецкой галерее «Буксир»

Липчане и гости региона могут повысить интеллектуальный уровень на проходящих в «Буксире» лекциях искусствоведа, кандидата педагогических наук, члена Союза художников России Натальи Прямковой. Просветительская деятельность галереи современного искусства «Буксир» формировалась несколько лет и стала одной из наиболее заметных в культурном досуге липчан.

Творчество, изобразительное искусство – важная часть культурного наследия любого народа, считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Динамичное развитие региона невозможно без формирования культурной среды, без духовной связи поколений, взаимопроникновения национальных культур. Именно культура обеспечит базу для решения актуальных вопросов, стоящих сегодня перед обществом», – уверен руководитель региона.

На галерейных лекциях можно узнать об истории и различных направлениях в изобразительном искусстве, о художниках и коллекционерах. Лекции читают известные столичные искусствоведы, галеристы, коллекционеры, музейные сотрудники. Среди постоянных липецких лекторов «Буксира» – Андрей Ломоносов и Наталья Прямкова, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

«В нашей культуре важен личный подход, – считает Наталья Прямкова. – В 2013 году меня пригласили читать лекции в Канаде. За пару часов слушателей стало вдвое больше. Так и здесь, на мои лекции приходят не только бывшие студенты, но и те, кому интересно именно мое видение. Восприятие искусства надо формировать еще в детстве. А здесь многое зависит от среды и воспитания».

По мнению эксперта, колоссальный вклад в формирование художественной культуры Липецка внес худграф ЛГПУ. Искусство должно быть разнообразным, и разбираться в нем нужно не только художникам, но и зрителям, которым требуется подготовка. Например, в искусстве XX века необходимо не просто визуальное восприятие сюжета, но и развитое абстрактное мышление, умение понимать и чувствовать.

Формат просветительской деятельности «Буксира» довольно разнообразен – это лекции, мастер-классы, интерактивные занятия, причем для липчан разного возраста. Но особый интерес галеристы проявляют к юному поколению. Дети, подростки, молодые люди – довольно частые зрители выставок. Периодически галерея представляет свою площадку как стартовый трамплин для молодых липецких художников. Записаться на лекции в галерее «Буксир», расположенной на улице Зегеля, 1, можно по телефону +7 (980) 355-41-47.