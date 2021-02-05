Как сообщили в управлении потребительского рынка администрации города Липецка, завершился открытый конкурс по четырем лотам на организацию сезонных ярмарок по реализации живых цветов. Торговые объекты будут работать с 6 по 8 марта.

По результатам конкурса определены организаторы ярмарок. Предприниматели, желающие присоединиться к торговле на ярмарочных площадках по адресам: ул. Шуминского, д.1а, ул. Гагарина, д.103а, ул. Космонавтов, д.100, могут обратиться по телефону: 8-903-861-61-16. Еще одно место продажи цветов будет располагаться по адресу пл. Победы, д.5. Контактный телефон для участников: 8-920-501-90-99.

Для торговли цветами организаторы установят палатки, за исключением ярмарки по адресу: ул. Космонавтов, 100 – здесь организатор разместит сборные конструкции в виде зонтиков. Тенты у всех торговых объектов будут бежевого цвета.

Также в преддверии Международного женского дня предприниматели могут реализовать живые цветы на ярмарках, которые еженедельно проводятся на территории города Липецка. Их адреса и контакты организаторов можно узнать, обратившись в управление потребительского рынка по телефону: 23- 96-41.

– Организация сезонных ярмарок в городе поможет предпринимателям, которые выращивают цветы, найти новые возможности для их сбыта, а покупателям даст возможность приобрести праздничные букеты хорошего качества и по доступным ценам, – отметили в управлении потребительского рынка администрации Липецка.