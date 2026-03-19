К большой воде готовы

Кажется, к нам пришла не только ранняя календарная, но и климатическая весна. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни плюсовые температуры будут ожидаться не только днём, но и ночью. Большие сугробы, которые накопились за зиму, стали обильно таять и уменьшаться в размерах. А это, в свою очередь, создаёт угрозу подтопления населенных пунктов и жилых домов.

Ещё в январе в администрации Добринского округа прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, вышло соответствующее постановление. Были уточнены зоны возможного подтопления и количество населения, проживающего в них, объекты экономики и инфраструктуры. Также организовано предпаводковое обследование гидротехнических сооружений, мостов, водоотводящих каналов и других объектов в зонах, которые попадают под возможное подтопление. Руководители ряда служб и начальники территориальных отделов получили соответствующие указания.

В настоящее время большая вода пришла в некоторые районы соседней Воронежской области, где под воду ушли несколько мостов. В Липецкую область также пришла большая вода. 16 марта река Олым затопила переправу в Воловском округе.

Лёд на водохранилище у с. Талицкий Чамлык под воздействием весеннего солнца уже представляет опасность для любителей зимней рыбалки.

В данный момент в Добринском округе ведётся мониторинг гидротехнических сооружений на предмет резкого повышения уровня воды. Так, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского округа Сергей Долматов в конце прошлой недели побывал на водохранилище на реке Чамлык (Разлив). Это второе по объёмам воды водохранилище в Липецкой области. Уровень воды здесь не критический. Одновременно с этим здесь заранее начали донный сброс воды, которая с резким таянием снега будет только увеличиваться.