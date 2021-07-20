Как рассказал редакции «ДВ» инспектор ДПС, лейтенант полиции Виктор Злобин, на территории Добринского района проходит информационно-пропагандистское мероприятие «Безопасные дороги детям!».

В ходе него сотрудники ДПС будут организовывать комплексные рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками подразделений ПДН, УУП, с привлечением должностных лиц муниципальных образований, членов общественного совета при ОМВД России по Добринскому району, общественных деятелей, в том числе родительских патрулей и представителей средств массовой информации, направленных на профилактику и пресечение административных правонарушений в области использования мототранспорта и средств индивидуальной мобильности (роликовые коньки, самокаты, скейтборды, электроскейтборды, монобайки, сегвеи, лонгборды, джамперы, гироскутеры, электросамокаты и другие) несовершеннолетними.

В ходе проведения акции с 26 июня по 21 июля было выявлено 5 фактов управления несовершеннолетними мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности, а также привлечено 8 законных представителей детей к административной ответственности за административное правонарушение предусмотренное ст.5.35 КоАП РФ.