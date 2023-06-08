Алла Михайловна с Валентиной Вуколовной Пановой, за которой ухаживает уже более 25 лет.

Соцработница из п. Кооператор Алла Панова за свой труд отмечена областной премией «Добродея»

Поселок Кооператор Добринского сельсовета — довольно небольшой, здесь проживают всего 348 человек. Третья их часть — пенсионеры. Некоторые перешагнули возрастной рубеж, за которым наступают немощь и ограниченная трудоспособность. Другими словами, бабушки и дедушки начинают нуждаться в постороннем уходе и присмотре. Хорошо, если рядом живут дети-внуки. Совсем другое дело, когда близкие родственники далеко или их совсем нет. Тогда на помощь приходят социальные работники.

В Кооператоре за одинокими пожилыми односельчанами ухаживает Алла Панова. На попечении у нее 13 человек. Подопечные зовут ее Леной (Алла Михайловна признается, что это имя ей нравится больше, чем записанное в паспорте) и с нетерпением ждут ее прихода.

Наша героиня не местная: в начале 90-х приехала из Молдавии в совхоз «Сафоновский» на свеклу и осталась здесь навсегда. Вышла замуж, вырастила с мужем Василием двоих дочерей, теперь уже помогает воспитывать внуков. Для односельчан она давно стала своей, да и сама считает п. Кооператор второй малой родиной.

В социальной службе Алла Михайловна трудится с 1997 года. До этого много где работала: свекловичницей, на току, в детском саду… Когда тот закрыли, ей предложили ухаживать за престарелыми людьми.

Первыми подопечными были две супружеские пары: Пановых и Фроловых.

Казалось бы, четыре человека — совсем немного. Но времена тогда были сложные. Например, чтобы купить продукты, требовалось отстоять немаленькую очередь в магазине. Алла Михайловна старалась ни одну просьбу пенсионеров не оставлять без внимания: обрабатывала огороды, сопровождала во время поездок в Добринку, убирала, готовила. Если кому-то хотелось пирожков — пекла.

— Летом меня выручает велосипед, — делится Алла Михайловна. — Их нам выдали еще в начале 2000-х. Мой цел до сих пор. На нем же езжу в Новопетровку, когда подменяю во время отпуска свою коллегу.

Из тех первых ее подопечных осталась Валентина Вуколовна Панова, которой сейчас 92 года.

— Так долго (25 лет) я еще за Филатовой Валентиной Васильевной ухаживала, — рассказывает собеседница. — К сожалению, не так давно ее не стало. Потерю восприняла близко к сердцу — за многие годы чужие когда-то люди становятся родными.

Всем подшефным Аллы Пановой уже за восемьдесят лет. Навещать их по регламенту должна дважды в неделю, но жизнь вносит в график работы свои коррективы. Приходится бывать чаще: кто-то заболеет или появится неожиданная просьба. Бывает, что и посреди ночи по звонку соцработница спешит к бабушке, у которой поднялось давление. Вместе с ней идет и фельдшер Нина Алексеевна Исаева, которая оказывает заболевшей необходимую помощь. Обе женщины не уходят, пока пациенту не станет легче.

Даже будучи в отпуске, обязательно разок-другой забежит к своим бабушкам-дедушкам, чтобы узнать, как те поживают.

— Мне нравится общаться с людьми старшего поколения, — продолжает А. Панова. — Они очень отличаются от нас: более мудрые, выносливые, доброжелательные к окружающим. А как интересно про старые времена рассказывают — заслушаешься! Валентина Вуколовна Панова даже книгу воспоминаний о своей жизни написала.

Соцработница старается не только облегчить жизнь пожилых односельчан, но и привнести в нее хоть немного радости. А что может порадовать человека в преклонные годы? Конечно же, общение! Алла Михайловна время от времени вместе с культработниками устраивает для пенсионеров праздники. Обязательно отмечают День пожилых людей. А на Медовый Спас собираются у кого-нибудь из них дома, пекут блины, угощаются медком. Если кому-то трудно прийти самому, супруг или подруга Аллы подвозят на своей машине.

На празднике, посвященном Дню пожилых людей. На переднем плане сидит Алла Панова, стоит крайняя слева фельдшер Нина Исаева.

А однажды директор центра соцзащиты П.Е. Новиков выделил «газель», чтобы соцработница могла отвезти бабушек и дедушек на большой праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, в п. Петровский. Та поездка сафоновским пенсионерам запомнилась надолго.

Алла Михайловна призналась, что профессия соцработника многому ее научила. Благодаря ей она поняла, что пожилые люди, как и дети, бывают ранимы и обидчивы. В общении с ними требуются такт и терпение. Благодаря этим качествам наша героиня поддерживает теплые отношения со всеми своими подопечными и ни разу не допускала конфликтных ситуаций.

А.М. Панова числится на хорошем счету в районной службе соцзащиты. Ее не раз награждали грамотами и благодарностями, в том числе и областными. И вот очередное признание заслуг ответственного социального работника: накануне профессионального праздника Алле Михайловне вручили престижную областную премию «Добродея».