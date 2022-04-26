Улицы города Липецка начали украшать к праздникам. Сегодня работы провели на Сокольском и Лебедянском мостах. Здесь появились композиции из красных и белых полотен – всего 72 флага.

На этой неделе также будут украшены площади Героев, Плеханова, Театральная, Победы, Танкистов, липецкое Городище, территории рядом с автовокзалом и бывшим кинотеатром «Октябрь». Как сообщили в городском центре рекламы, в городе появится почти 400 флагов, они отличаются по высоте – два и три метра. Закрепляют их в специальных флажницах, объединяющих по три, шесть или десять полотен.