К покупателям — с душой

Накануне Дня работника торговли лучшие представители отрасли получили заслуженные награды. Сама церемония награждения на этот раз претерпела изменения, став выездной. Небольшая делегация, представлявшая администрацию муниципалитета, объехала лучшие торговые точки Добринки. Теплые слова в адрес виновников торжества произносила председатель окружного комитета экономики и инвестиционной деятельности Галина Демидова. Она же вручала им почетные грамоты и цветы.

Новый формат награждения отнюдь не случаен. В преддверие своего профессионального праздника виновники торжества принимали поздравления на рабочем месте: за прилавком, на кассе, в торговом зале магазина. Выходных дней в этой профессии практически не бывает.

Именно поэтому предприятия торговли и общественного питания занимают важное место в экономике Добринского округа, ежегодно принося в доходную часть бюджета значительную сумму.

В условиях рыночной экономики особую актуальность приобретает развитие малого и среднего предпринимательства, являющегося источником пополнения бюджета, занятости населения и социальной стабильности. За шесть месяцев текущего года в малом бизнесе Добринского муниципального округа создано 111 новых рабочих мест. При этом общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила более 4 тысяч человек. Развивая малый и средний бизнес, округ предоставляет финансовую, имущественную и информационно-консультационную поддержку.

Так, для оказания имущественной поддержки утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектам МСП. Заключено 17 договоров аренды с предпринимателями и самозанятыми. Консультационную поддержку получили 102 субъекта малого и среднего предпринимательства. В первом полугодии на финансовую поддержку бизнеса было направлено 22,5 миллиона рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (в основном – сельское хозяйство и сельхозкооперация). В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Федерального проекта «Поддержка самозанятых» была оказана государственная социальная помощь гражданам, заключившим соцконтракты на развитие собственного дела и личного подсобного хозяйства. Всего 33 социальных контракта на сумму 10,5 миллиона рублей.

Теплые слова в адрес работников торговли адресовал глава Добринского округа Александр Пасынков. Их передала Галина Демидова.

— От встречи с продавцом зависит многое, – сказала она, — и в особенности настроение, которое остается на целый день, спасибо вам за ваш труд, за то, что несмотря на трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, стремитесь разнообразить ассортимент промышленных и продовольственных товаров, стараетесь увеличить привлекательность торгового сервиса, внедряете современные и эффективные методы торговли и организации питания. От вашей ежедневной работы зависит очень многое: и настроение людей, и качество жизни, и здоровье граждан. От всей души желаю, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток, в доме были покой и благополучие, а жизнь наполнилась любовью и счастьем.

За добросовестный и многолетний труд почетными грамотами администрации Добринского муниципального округа в этот день была отмечена группа работниц прилавка. В их числе — Тамара Макашова, продавец магазина «Вояж» ИП Беляева Е.А., чей стаж работы в сфере торговли более 12 лет. Коллектив магазина «Вояж», постоянно совершенствует работу по улучшению организации обслуживания сельского населения, повышению эффективности торговой деятельности. Кроме того, Беляева Е.А. оказывает значительную благотворительную помощь участникам СВО.

В числе награжденных — продавец магазина Мечта Алена Черкасова.

Алена Черкасова работает продавцом магазина «Мечта» ИП Казьмина З.С., имеет трудовой стаж в отрасли более 10 лет. ИП Евгений Брыкин с самого начала СВО оказывает спонсорскую помощь бойцам за ленточкой. Елена Титова, продавец магазина «Мегаполис» ИП Кудрявцев Ю.А. более 35 лет работает в торговле, Галина Васильева заведует магазином ТПС ООО «Восход», Ольга Богачева — продавец продовольственных товаров магазина ТПС «Прогресс» ООО «Надежда», стаж работы в торговле более 9 лет.

После награждения Галина Демидова отметила, что малому розничному бизнесу трудно конкурировать с федеральными сетями, онлайн-площадками, однако добринские магазины шаговой доступности все же стараются развиваться и расти, тем самым, внося значимый вклад в развитие экономики округа. В наши дни, когда цены на ряд продовольственных позиций стремятся взлететь вверх, работники торговли делают все, чтобы снизить это напряжение. Отсюда и уверенность покупателей в том, что на наших прилавках всегда будут товары хорошего качества и по доступной цене.

Справка «ДВ»