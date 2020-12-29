В Липецкой области началась масштабная вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 28.12.2020 года привито 842 человека, осложнений после введения вакцины нет. Об этом сообщили в региональном управлении здравоохранения.

С 25 декабря 2020 года записаться для проведения профилактической прививки против коронавируса можно не только позвонив по телефону в поликлинику по месту жительства, но и через Единую диспетчерскую службу.

Жители Липецкой области, подлежащие прививке против новой коронавирусной инфекции, могут записаться для проведения прививки заранее, позвонив по телефону Единой диспетчерской службы региона 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122.

Новая услуга позволит медицинским организациям формировать графики иммунизации максимально оперативно и с учетом пожеланий граждан. Граждане, записавшиеся через ЕДС, будут приглашаться в поликлинику по месту жительства в удобное для них время. Иммунизация для граждан абсолютно бесплатна.

Для проведения вакцинации есть ограничения: возраст от 18 лет (в настоящее время завершена экспертиза безопасности вакцины для лиц старше 60 лет, по мере поступления нормативных документов от Минздрава с 2021 года будет проводиться вакцинация этой категории населения), если пациент в последние полгода перенес новую коронавирусную инфекцию, иммунизация не проводится. Также не вакцинируют беременных женщин. Временным противопоказанием является период обострения хронического заболевания, либо течение острого заболевания. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал в 1 месяц после проведения плановой иммунизации против других инфекций.

Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное.

Вакцина вводится двукратно, с интервалом в 3 недели. После проведения прививки гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.

Согласно утвержденному плану по организации и проведению вакцинации населения Липецкой области в 2021 году иммунизация будет проводиться во всех государственных поликлиниках региона, обслуживающих взрослое население.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, напоминают медики.