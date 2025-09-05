К сделкам с землей помогут подготовиться в центрах «Мои Документы» Липецкой области

Жители Липецкой области могут заключить договор на оказание кадастровых и геодезических работ можно в МФЦ. Ранее собственникам приходилось самим искать этих специалистов, рискуя найти недобросовестных исполнителей.

Обратиться за услугой должен собственник объекта, имея при себе паспорт и кадастровый номер объекта. Сотрудник МФЦ оформит заявку, после чего с клиентом напрямую свяжется специалист для обсуждения деталей и стоимости работ. Все дальнейшие взаимодействия, включая заключение договора и выезд специалиста на объект, заявитель осуществляет напрямую с кадастровым инженером.

После проведения всех необходимых работ и подготовки документов заявитель может вернуться в МФЦ, чтобы подать готовый пакет документов для окончательной регистрации сведений в Росреестре и внесения изменений в ЕГРН. Услуга уже доступна для жителей Липецка и одиннадцати муниципалитетов области: Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Задонский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Усманский и Чаплыгинский. В ближайшее время услуга будет распространена на многофункциональные центры всего региона.

Записаться на приём в МФЦ можно на официальном сайте, через чат-бот в сообществе в Вконтакте. Подробности по телефону 8 (800)450-48-48 (доб. 5).