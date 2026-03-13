К сентябрю ремонт завершится

В гимназии села Ольговка полным ходом идет капитальный ремонт помещений внутри общеобразовательного учреждения. На прошлой неделе в ней прошло очередное совещание, в котором приняли участие руководитель отдела образования Вадим Батышкин, главный архитектор-начальник отдела архитектуры и строительства администрации Добринского округа Анна Ларина и представители фирмы-подрядчика.

Как рассказали собеседники, гимназия ремонтируется в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».

На капремонт выделена большая сумма из бюджетов всех уровней. Основные средства — из федерального бюджета. На первом этапе подрядчик провёл все необходимые демонтажные работы, вывез строительный мусор. По сути от здания остались одни стены.

На сегодня рабочие уже выполнили работы по устройству бетонной стяжки полов в помещениях всех трёх этажей, по ней будет укладываться керамогранитная плитка. Ведутся электромонтажные работы, В классах монтируются перегородки с устройством каркаса из металлопрофиля с последующей его обшивкой гипсокартоном. Ранее перегородки были сделаны из кирпича, но со временем они стали расшатываться, что было небезопасно для школьников и учителей. Подрядчик уже полностью заменил систему отопления, сделал облицовку керамической плиткой санузлов. Сейчас ведётся штукатурка и шпаклёвка стен. Все помещения будут оснащены пожарной сигнализацией. Снаружи здание гимназии тоже преобразится. Ремонт ведётся в соответствии с графиком производства работ, которые завершатся до начала нового учебного года.