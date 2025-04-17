К сервису «Забота» по инициативе Игоря Артамонова подключат оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и Уполномоченный При Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетили в Липецке центр, где живут дети, оставшиеся без родителей. Здесь не только сироты – некоторые временно разлучены с мамами, которые борются с зависимостями или отбывают наказание.

Проживание воспитанников в центре организовано по квартирному типу. Созданы комфортные условия. Малыша занимаются по основной программе дошкольного образования, дети постарше ходят в обычные городские школы.

За 2024 год 34 воспитанника центра были устроены под опеку, два ребёнка возвращены кровному родителю, в связи с установлением отцовства. Особое внимание уделяется случаям, когда дети временно помещаются в центр, пока их родители проходят реабилитацию или решают сложные обстоятельства. Примером такой работы стала история 18-летней Дианы и её сына Данилы. Оставшись без матери, молодая девушка с малышом на руках получила комплексную поддержку: пока она учится, ребёнок находится под присмотром специалистов центра.

По итогам посещения центра было принято решение расширить возможности электронного сервиса «Забота», подключив к нему семьи, преодолевающие кризис. Это позволит им оставаться на постоянной связи с кураторами и оперативно получать необходимую помощь.

«Дети должны расти в семье, а родителям нужно давать возможность исправить ошибки, – сказал Игорь Артамонов. – Наш опыт показывает: когда есть системная поддержка, большинство семей успешно справляются с трудностями».

Мария Львова-Белова поддержала этот подход.