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В Липецком горсовете стартовали мероприятия, приуроченные к юбилейной дате. В октябре 2022 года исполняется ровно 100 лет Липецкому парламенту.

Цикл экскурсий для учащихся школ города открыл председатель горсовета Александр Афанасьев. Первыми в городском парламенте побывали семиклассники школы №14 Липецка.

Спикер познакомил ребят с историей парламента, городской конституций – Уставом Липецка, Книгой «Почетных граждан города».

В стенах городского совета депутаты решают самые важные для Липецка и его жителей вопросы. А чтобы представлять интересы жителей – нужно стать депутатом. В городском совете работает отличная стартовая площадка для этого — молодежный парламент. Будем рады вас увидеть в нем, — обратился к школьникам Александр Афанасьев.

В большом зале ребята познакомились с исторической хроникой, смогли окунуться в рабочую атмосферу парламента. В течение года экскурсии в городской Совет организуют для школьников из каждого депутатского округа.