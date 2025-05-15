К ветеранам – с поздравлениями и подарками

Сразу же после торжественного митинга на площади Воинской Славы руководство Добринского района и Липецкой области направилось к участникам Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с 80-й годовщиной Победы.

Внушительная делегация в составе главы Добринского района А.Н. Пасынкова, заместителя председателя Липецкого областного Совета депутатов А.Б. Фролова, начальника регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов В.А. Трубицина, депутатов Липецкого областного Совета Павла Путилина и Геннадия Крутских, а также участников СВО посетила жителя районного центра Александра Никитича Скворцова.

Бывший солдат встретил гостей на улице в парадном пиджаке, на котором ярко сияли ордена и медали.

В такой знаменательный день гости прибыли к ветерану не с пустыми руками, а привезли немало подарков.

А.Н. Пасынков вручил А.Н. Скворцову почетный знак «Почетный гражданин Добринского района». Ему, как и В.И. Борисову из п. Петровский, а также И.Н. Калашникову из с. Пушкино, на недавней сессии районного Совета депутатов было присвоено это высокое звание. Другие гости передали ему подарки от губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и депутатов областного Совета.

— Большое спасибо вам, — сказал А.Н. Скворцов в адрес приехавших гостей, — что не забываете ветеранов. Нам очень приятно, когда о нас помнят.

В свою очередь, руководители поблагодарили бывших фронтовиков за тот подвиг, который они совершили на полях сражений, завоевав долгожданную Победу.

Члены делегации не смогли не заехать и к Екатерине Сергеевне Верзилиной из п. Ильича, которая известна своими трудовыми подвигами далеко за пределами Добринского района. Она является Героем Социалистического Труда, имеет орден Ленина. Для нее визит такого количества гостей стал приятной неожиданностью.

— Спасибо вам за подарки и внимание, — поблагодарила визитеров Екатерина Сергеевна Верзилина. – Любите родную землю и людей…