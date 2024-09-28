В Нижней Матрёнке, на улице Заречной, всегда была грунтовая дорога. Ранее тут большое население проживало, сейчас осталось всего семь дворов.

Зимой этого года проводилась там догазификация: некоторые из зареченцев подвели к дому газ. И бригада, выполнявшая работы, превратила сельский путь в месиво из грязи в буквальном смысле этого слова, особенно когда шли дожди.

— Невозможно стало проехать ни скорой помощи, ни автолавке, а не то что легковым автомобилям, — рассказывает глава поселения Сергей Николаевич Бирюков, — основное население там — пожилые люди, но есть среди жителей многодетные, их ребятишки ходят в школу.

Так что дорога, конечно, стала насущной проблемой. По словам главы, эти чуть более километра в ненастье становились огромным препятствием.

Сейчас стоит сухая погода. Если не по самой дороге, то по обочине её объехать можно было, но скоро вновь начнётся слякоть, осень вступит в свои права, и опять получится полное бездорожье.

На помощь зареченцам пришёл глава Добринского муниципального района Александр Николаевич Пасынков.

За счёт средств районного бюджета дорогу отсыпали шлаком и заровняли. Уже на прошлой неделе первые автомобили её опробовали.