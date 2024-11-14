Труженики ООО «Пушкинское» завершили очередной сельскохозяйственный год. Без потерь были убраны озимая пшеница, ячмень, подсолнечник и кукуруза. Проведена подготовка почвы, техника полностью отремонтирована и готова к работе.

Озимая пшеница и ячмень, выращенные на местных черноземах, находят своего покупателя. Каждый гектар подсолнечника дал в среднем по 25 центнеров маслосемян. Кукурузные массивы тоже не подвели. И летняя засуха не стала помехой для хорошего урожая. Шесть тонн отборного зерна на круг — это ли не результат высокой культуры земледелия, к чему так стремятся в «Пушкинском» в последние годы? И если десять лет назад «царицу полей» рассматривали как один из основных компонентов корма для крупного рогатого скота, то в наши дни эта культура все активнее позиционируется как поставщик отборного зерна, к тому же очень богатого белком и каротином. Спрос на этот товар остается неизменно высоким. Поэтому в «Пушкинском» всю сельхозпродукцию, цена реализации которой может за зиму увеличиться, заботливо хранят. И не забывают про инвестиции.

Водители Юрий Шарманов и Александр Овчинников.

— Мы не жалеем денег на приобретение технических новинок, — говорит С. Доля, — недавно купили новый телескопический погрузчик «Маниту», ковш которого вмещает три кубометра сыпучих грузов. Маневренный агрегат намного упростил и ускорил проведение перевалочных работ как на току, так и внутри зернохранилищ. Подготовку почвы для осеннего сева уже вели при помощи нового дискатора. Территорию нашей производственной базы полностью заасфальтировали, сделали закрытый навес для сельскохозяйственной техники и автомобилей. На току появились три капитальных зернохранилища, способные единовременно вместить 12000 тонн зерна. Возведение складских помещений обошлось предприятию в 25 миллионов рублей.

Немалый вклад в общий успех внесли механизаторы Александр Журавкин, Сергей Овчинников, Андрей Киселев и Николай Кудряшов.

Затраченные средства окупятся со временем, уверены «пушкинцы», да и будущие урожаи теперь обрели надежную крышу. Непогода больше не помешает селянам подрабатывать и хранить зерно. Его повышенная влажность во время уборки тоже перестала пугать местных аграриев. Главное — обмолотить и доставить хлеб на ток. А здесь уже доведением зерна до необходимых кондиций займутся мощный ЗАВ-50 и производительная конвейерная сушилка, мощность которой составляет 30 тонн в час. Техника помогает крестьянам сократить время уборочной страды. Это, в свою очередь, минимизирует потери на поле.

Нынешней осенью немалую часть посевных площадей «пушкинцы» заняли озимой пшеницей элитных сортов «обоянка» и «московская-40». Оба сорта являются среднеранними, районированными, хорошо переносят наши непредсказуемые зимы, устойчивы к полеганию и дают стабильные урожаи. Весь семенной материал прошел обязательное предварительное протравливание, что в будущем защитит урожай от целого ряда болезней. А значит — есть надежда на богатый хлеб.

В «Пушкинском» нет случайных людей. Каждый член трудового коллектива заслуживает особой похвалы. В течение весны, лета и осени Юрий Шарманов, Александр Журавкин, Александр и Сергей Овчинниковы, Андрей Киселев, Николай Кудряшов занимались полевыми работами, проявив себя как настоящие универсалы. К порученному делу, порой не считаясь со временем, относились со всей ответственностью. Закрывали влагу, дисковали, вносили удобрения, сеяли, подкармливали растения, обрабатывали всходы химсоставами, убирали хлеб, молотили подсолнечник и кукурузу, доставляли урожай к месту подработки и хранения. Работники тока, машинист ЗАВа-50 Анатолий Зубарев и водитель автомобиля ЗиЛ Николай Воробьев сделали все, чтобы обеспечить максимальную оперативность при приеме, сушке и закладке зерна на хранение. Управляющий Виктор Коновалов отвечал за доставку механизаторов к месту работ, обеспечивал ремонт техники в поле и поставку запчастей.

Как только был обмолочен последний гектар кукурузных массивов, работники общества начали готовить технический арсенал к будущей весне. Привели в порядок тракторы, благо запчасти были в наличии, после чего занялись восстановлением прицепного и почвообрабатывающего инвентаря. Две недели у них ушло на то, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне. Весну в «Пушкинском» встретят во всеоружии.

ОТ РЕДАКЦИИ. 5-го ноября Сергей Борисович Доля отметил свой юбилей. Хорошему другу районной газеты хотим пожелать быть богатым человеком в самом широком понимании этого слова. А именно — богатства души, богатства урожая, богатства возможностей, богатства идей, богатства финансов. И пусть любимое дело приносит радость и доход, а любимая семья — счастье и вдохновение!