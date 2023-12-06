Новый микрорайон Усмани получит 8,5 километра сетей водоснабжения. Коммунальная стройка стартовала несколько месяцев назад, подрядчик уже проложил более пяти километров труб. Новые сети охватят 11 улиц. Здесь уже проживает более 1,5 тысячи человек. Продолжается активное жилищное строительство, в том числе часть участков выделены в рамках господдержки многодетным семьям.

Изначально часть работ была запланирована на следующий год, однако благодаря опережающему финансированию в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» весь объём будет выполнен до конца декабря. Помимо этого в том же микрорайоне коммунальщики проложили 1,8 километра сетей водоотведения по трём улицам. Работы проводились по программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

Всего в Липецкой области в этом году проложат порядка 60 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения. «Качественным водоснабжением необходимо обеспечить все территории, где проживают люди. Важно понимать, что развитие городов и сёл, прирост и приток населения, способного обеспечить трудовыми ресурсами предприятия, немыслим без создания условий для комфортной жизни», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.