В Липецкой области завершены работы по программе модернизации коммунальной инфраструктуры с финансовой поддержкой из федерального бюджета. Оператор программы – Фонд развития территорий.

«Всего по этой программе, стартовавшей в 2023 году, в регионе построили и модернизировали 82,9 километра инженерных сетей. В результате качество коммунальных услуг улучшилось для 10 тысяч жителей Липецкой области», – отметил Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Программа охватила пять городов и несколько десятков сёл Липецкой области. Самыми активными участниками стали Добровский округ (ввели 15,3 километра сетей), Усманский район (13,6 километра сетей), Задонский район (11,5 километра) и Добринский район (10,6 километра). В том числе была обновлена инфраструктура, критически важная для социальных объектов.

«Эта программа позволила нам оперативно заменить самые изношенные участки сетей больше чем в половине муниципалитетов. В 2025 году мы продолжим эту работу, начав реализацию федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который интегрирован в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» и станет логическим продолжением нашей системной работы по развитию коммунального хозяйства региона. Уверен, что благодаря новым инструментам мы сможем решить многие проблемы в коммунальной отрасли», –прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.