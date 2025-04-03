Качество образования – залог успеха сельской школы

Ольга Колпакова и Наталья Бутова – учителя из школы с.Талица им.С.А.Бутова Елецкого района стали яркими примерами педагогов, чье призвание и самоотдача не знают границ. Их труд и преданность стали основой для подготовки успешных учеников.

Ольга Колпакова, учитель русского языка и литературы, а также истории школы с.Талица им.С.А.Бутова Елецкого района, пришла в профессию из педагогической династии

Самоотдача, любовь к делу и детям – вот три столпа, на которых держится ее педагогическая миссия.

«Педагогическое мастерство коллег задавало планку, которую всегда хотелось покорить. Много времени уделяю самообразованию, стараюсь повышать квалификацию. На уроках применяю различные методики работы, не забывая использовать липецкий педагогический опыт плеяды выдающихся наставников», — рассказала Ольга Колпакова.

За 28 лет работы в школе учитель подготовила призёров регионального этапа Всероссийских предметных олимпиад по истории и праву, победителей творческих конкурсов. Ее ученики — победители творческих конкурсов, а выпускники показывают высокие результаты на ЕГЭ: средний балл по истории от 73 до – 81. В 2009 году Гельвич Артём, в 2022 году Осипова Дарья — получили максимальные 100 баллов.

Наталья Бутова, учитель истории и обществознания, демонстрирует глубокое владение предметом, сочетая знания с умением адаптировать их под требования современного образования. Педагог не просто рассказывает о праве, экономике, политике и социологии, а погружает своих учеников в мир современных событий, делая уроки живыми и запоминающимися.

«На уроке каждый ученик становится активным участником. Избегаю шаблонов, помогаю каждому ученику найти свою траекторию роста и развития. Стараюсь уделять внимание развитию критического мышления», — поделилась секретами педагогического мастерства Наталья Бутова.

Один из ключевых аспектов подготовки школьников — анализ экзаменационных материалов. Регулярная практика выполнения тестов, разбор типичных ошибок позволяет ученикам подготовиться к ЕГЭ без стресса. Победы ребят в конкурсах и олимпиадах демонстрируют высокий уровень знаний и практических умений. В 2022 году под руководством Натальи Сергеевны одиннадцатиклассница сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов, а в 2025 году еще одна школьница стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву.

Истории учителей из простой маленькой сельской школы доказывает, что успех наставника и его учеников – это результат кропотливой и целенаправленной работы, основанный на глубоких знаниях, эффективной методике и искренней заинтересованности в развитии каждого ребенка.