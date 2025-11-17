Качество школьного питания в Липецкой области мониторят через платформу «ГосТех»

Заместитель министра цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Ирина Шапошникова приняла участие в форуме «Цифровые решения», который состоялся на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Участникам форума рассказали об ИТ-ландшафте региона и платформе «ГосТех», включающей в себя сервисы «Мониторинг школьного питания» и «Социальный контракт». Первая система позволяет формировать рейтинг учебных заведений по качеству питания и осуществлять контроль на основе отзывов учеников. Вторая – получать исчерпывающую информацию по социальному контракту, подавать заявления и направлять отчётность.

«Цифровые решения» – один из самых масштабных ИТ-форумов России, на котором обсуждают цифровую трансформацию страны. Это площадка для диалога между государством и бизнесом, на которой определяют «точки роста», оценивают ход реализации нацпроекта «Экономика данных» и разрабатывают стратегии внедрения ИТ в секторах экономики, сообщили организаторы. «Участие нашей команды в таком форуме – это важный шаг в продвижении цифровой трансформации Липецкой области.

Представленные нами системы «Мониторинг школьного питания» и «Социальный контракт» — это реальные инструменты для повышения качества жизни людей. Мы намерены и дальше активно развивать различные цифровые решения, делая получение различного спектра государственных услуг максимально простым и эффективным для каждого жителя», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.