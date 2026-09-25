Качество сотовой связи улучшилось в Грязях

Новые базовые станции оператора сотовой связи заработали в Грязях. После появления дополнительных телеком-объектов связь для абонентов стала надёжнее даже в часы пик, а ёмкость сети выросла на четверть. Оценить улучшения могут более 40 тысяч жителей.

Одна из новых станций установлена на юго-востоке города, в районе железнодорожной станции Грязи-Волгоградские. На станции более 15 путей, и она играет ключевую роль в приёме и выдаче грузов, что является важной частью бизнес-потоков.

Рядом находятся локомотивное депо, железнодорожная больница, Грязинский технический колледж, городской бассейн, крупный супермаркет и важнейший инфраструктурный объект города — мост через Матыру, соединяющий южную и северную части Грязей. Улучшение параметров сети смогли почувствовать также жители большого массива частного сектора на востоке города.

Новые телеком-объекты работают в средне- и высокочастотном диапазонах LTE, что позволило обеспечить повышенные скорости мобильного интернета и увеличение ёмкости сети в среднем на 25%. Теперь абонентам стало комфортнее передавать «тяжёлые» файлы, вести онлайн переговоры или общаться в мессенджерах.

«Инвестиционная политика региона для нас неразрывно связана с заботой о людях. Мы делаем всё, чтобы у наших жителей были уверенность в завтрашнем дне и возможность работать рядом с домом. Грязинская площадка является ключевой и высокоэффективной частью ОЭЗ «Липецк», которая стабильно удерживает позиции одной из лучших промышленных зон России. Развитие телеком-инфраструктуры в таких локациях — это дополнительные вложения в благоприятный инвестиционный климат», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.