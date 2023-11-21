Новые сети водоснабжения проложили в поселке Маяк Елецкого района в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Рабочие проложили 3,5 км новых труб водоснабжения, пробурили две скважины, смонтировали в них приборы учета воды, средства автоматизации и диспетчеризации, установили водонапорную башню и ограждение зоны санитарной охраны первого пояса. Между самими скважинами проложили более сотни метров электросетей.

Новые сети и скважины позволят обеспечить стабильным и бесперебойным водоснабжением, а также качественной питьевой водой около 500 жителей поселка Маяк. На реализацию федерального проекта «Чистая вода» Липецкой области в период 2019-2024 гг. предусмотрено более 795 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

«Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».