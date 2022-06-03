Два района Липецкой области до конца года улучшат водоснабжение. В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» современными системами водоснабжения будут обеспечены населенные пункты Елецкого и Тербунского районов. Работы на объектах проходят в штатном режиме, сообщает региональное управление ЖКХ.

В Тербунах на территории площадью 80 гектаров оборудуют 16 артезианских скважин и прокладывают трубопровод длиной 24 километра, который будет обеспечивать качественной питьевой водой более 7,5 тысячи жителей района. На сегодняшний день на объекте уже выполнено бурение скважин, строительство станции первого подъёма, обвязка трубопровода скважин. Также построены два резервуара чистой воды объёмом 1250 кубометров каждый и станция обеззараживания, смонтировано оборудование в ней. Объект готов более чем на 90%.

Кроме того, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» в этом году в регионе стартовали и успешно продолжаются работы по модернизации водоснабжения в селе Нижний Воргол Елецкого района. Здесь предусмотрено строительство четырёх артезианских скважин и водопровода общей протяженностью 7,7 километра. В результате реализации проекта к концу 2022 года качественным водоснабжением будут дополнительно обеспечены 660 человек. На данный момент здесь уже наполовину выполнена сеть водопровода, завершено бурение двух скважин. В целом объект готов более чем на 50%.

«Водоснабжение – одна из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».

Активная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой ведётся в Липецкой области и благодаря другим проектам. Так, в рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 году будут модернизированы сети водоснабжения в поселке Южный Хлевенского района. Новая сеть водоснабжения позволит обеспечить более тысячи человек качественной питьевой водой. Кроме того, во всех районах области в 2022 году планируют проложить 60 километров сетей водоснабжения и 10 километров сетей водоотведения, а также пробурить 17 новых скважин.