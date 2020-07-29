Кадастровая палата по Липецкой области поддержит акцию «Сохраним родной край»

Кадастровая палата по Липецкой области примет участие в масштабной экологической акции Федеральной кадастровой палаты «Сохраним родной край». Сотрудники учреждения 31 июля с 10:00 до 13:00 совместно с управлением лесного хозяйства региона проведут уборку территории в лесном массиве поселка Тракторостроителей. Собранный мусор будет рассортирован и отправлен на переработку.

«Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области, – отмечает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными».

Цель проведения акции – сохранение природных ресурсов и развитие бережного отношения к окружающей среде. Проект приурочен к 20-летию Кадастровой палаты. В акции участвуют сотрудники Кадастровой палаты во всех регионах России. С июля по август они будут проводить уборку природных, природоохранных и прибрежных зон водных объектов десятков населенных пунктов. Всего в акции примет участие более 50 сотрудников Кадастровой палаты по Липецкой области.

«Культура бережного отношения к природе во многом определяет качество жизни современного человека. В этой связи Кадастровая палата, например, создает и развивает механизмы для предоставления госуслуг в электронном виде, способствуя сокращению бумажного документооборота. Сотрудники Кадастровой палаты по всей России присоединились к акции, чтобы внести личный вклад в защиту окружающей среды», – подчеркивает глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

Кадастровая палата приглашает всех желающих объединиться для полезного дела и примкнуть к акции «Сохраним родной край». Волонтерам будет предоставлен весь необходимый инвентарь для уборки. Место встречи: Липецк, поселок Тракторостроителей, в районе дома №30 на улице Жуковского. По всем вопросам можно обращаться к организаторам: Оксана Ерёмзина: 72-11-53, kadry@48.kadastr.ru и Дмитрий Поникаровский: 72-11-71, pressa.48@yandex.ru.