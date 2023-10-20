Ежегодный областной кадетский бал «Виват, кадет!» в ДК «Студёновский» в Липецке собрал более 100 воспитанников 20 образовательных организаций региона. В танцевальную программу бала вошли шесть выступлений. Самым сложным танцем, по мнению юных участников, стала мазурка, а самыми веселыми – «Ручеёк» и фарандола.

Бальная комиссия, в состав которой вошли профессионалы и почетные гости, подводя итоги бала, определила «Лучшую танцевальную пару» с присвоением титулов «Прима» и «Премьер». Ими стали Татьяна Пузикова и Владислав Овчинников. Также были награждены победители в номинациях «Самая обаятельная пара» (Денис Окунев и Валерия Георгиевская), «Самая гармоничная пара» (Вадим Бурцев и Арина Бабкина), «Самая техничная пара» (Никита Малахов и Вероника Блажевич). Лучшим танцевальным ансамблем в очередной раз признаны кадеты школы № 14 Липецка.

Почетными гостями праздника стали представители прокуратуры Липецкой области, РОСГВАРДИИ, Областного военного комиссариата, Липецкого авиацентра. Силовые структуры вносят свой вклад в развитие кадетского движения области, создают ведомственные кадетские классы, помогают учащимся овладеть необходимыми навыками военной и гражданской государственной службы.

«Это событие не просто объединяет кадетов области, оно дает возможность пообщаться, познакомиться, найти новых друзей. Кроме того, видя столько единомышленников, молодежь убеждается в правильности сделанного выбора – быть патриотом и верным гражданином своей страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.