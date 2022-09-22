Кадеты военно-патриотического клуба «Факел» школы села Афанасьево Измалковского района приняли участие во Всероссийском кадетском диктанте. Он состоял из 30 заданий, предполагающих выбор одного верного ответа из четырех предложенных. Школьникам предлагалось ответить на вопросы по истории и традиций российского кадетства.

Диктант проходил в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Цель Диктанта — оценка уровня знаний в области истории, традиций кадетства и его роли в формировании гражданской идентичности в РФ у обучающихся школ кадетской направленности.Все участники получат сертификаты, а победители — дипломы.

«Важно сохранять память и воспитывать патриотизм в наших детях», — подчеркивает губернатор области Игорь Артамонов.