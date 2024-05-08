Всероссийская историко-патриотическая акция «Линейка памяти», посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в областной кадетской школе. Она началась с выноса государственного флага Российской Федерации. Школьники вышли на праздничную линейку, держа портреты своих прабабушек и прадедушек, а также фотографии героев-земляков. Акция «Бессмертный полк» продолжает важную традицию сохранения памяти о Великой Отечественной войне и семейных историях.

«В этом году акция «Бессмертный полк» проходит во всех школах Липецкой области в формате торжественных линеек. Мы чтим память тех, кто сражался за нашу свободу. Пусть великий подвиг наших предков всегда будет с нами», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова, присутствовавшая на событии.

Отдавая дань памяти погибшим героям, участники акции почтили их минутой молчания. Кадеты подготовили школьную театральную постановку и завершили тожественную линейку музыкальной композицией.