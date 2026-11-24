Добринские медики также приняли участие в фотоконкурсе «Кадр единства», организованном профсоюзом работников здравоохранения РФ и посвященном Году единства народов России.

— Мы должны были показать через фотографию наше единство, сплоченность коллектива, — говорит Наталия Васильевна. — Думаю, нам это удалось. Решение о том, какой снимок отправить, принимали коллегиально. Теперь мы ждем вердикта организаторов конкурса.

Главный герой снимков — неваляшка-доктор, который с недавних пор стал своеобразным талисманом профсоюзной организации добринских медиков.

— Он символизирует умение медицинских работников справляться с любыми трудностями, находить выход из самой сложной ситуации и при этом помогать другим, — отмечает Наталия Шелковникова.