Кадровая школа РСМ состоялась в конце июля для активистов Липецкой областной общественной организации Российского союза молодежи. Три дня образовательной программы прошли максимально продуктивно.

«Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам нужна креативная, амбициозная и нацеленная на высокий результат молодежь», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В первый день участники смогли погрузиться в историю Российского союза молодежи, изучить структуру и обсудить направления деятельности общероссийской и региональной организаций. Главный акцент был сделан на команду: какие роли есть для каждого и в какой из них может выступать участник. Второй день кадровой школы был посвящен традиционным семи ключам к успеху молодежных организаций. В ходе образовательной программы участники узнали все ступени создания местных организаций РСМ, а также сформировали образ региональной организации путем анализа зон роста.

По итогам работы для Липецкой региональной организации РСМ составлена дорожная карта до июля 2022 года. Спикерами выступили руководитель Ассоциации тренеров РСМ Эльвин Гурбанов и руководитель Центральной программы РСМ Юлия Мартыненко.