Правительство Липецкой области стало обладателем Гран-при в номинации «Экстра-результат» на престижной профессиональной Премии «Лучшие HR-практики 2022». Управление государственной службы и кадровой работы представило на ней проект, направленный на повышение эффективности деятельности органов власти и формирование клиентоцентричной корпоративной культуры.

Главный приз Премии второй год подряд уезжает в Липецк – год назад представители правительства области впервые участвовали в профессиональном конкурсе с бизнес-организациями и сразу смогли добиться самого высокого результата. В нынешнем году среди номинантов Премии были такие крупные российские компании, как Сбер, Промсвязьбанк, Уралхим, Технониколь и другие представители большого бизнеса.

Важно, что решение о победителях Премии принимали сами участники мероприятия. Такая оценка профессионального сообщества – очень важный показатель эффективности реализации кадровой политики в регионе. Кроме того, она подтверждает высокий уровень подготовки кадровых специалистов, а также мастерство в применении на государственной службе современных HR-технологий.

Напомним, что это далеко не первая победа кадровиков правительства Липецкой области в этом году. Кадровые практики, реализуемые в нашем регионе, неоднократно были высоко оценены экспертным жюри всероссийских конкурсов.

Так, правительство стало лауреатом конкурса «Работодатель года 2022» в номинации «Well-being». Практики по повышению уровня благополучия сотрудников, реализуемые в Липецкой области были высоко оценены жюри конкурса, проходившего в нынешнем году в Нижнем Новгороде. Кроме этого, ранее управление государственной службы и кадровой работы получило награду в номинации «HR-проект года».

Отдельно отмечен вклад управления государственной службы и кадровой работы. Начальник управления Елена Гончарова удостоена Сертификата за победу в Конкурсе кейсов в сфере публичной власти в номинации «Кадровая политика в органах государственной и муниципальной власти». Конкурс проводился РАНХиГС в рамках исполнения программы Министерства образования и науки Российской Федерации «Приоритет 2030» . Кейс-победитель войдёт в образовательные программы Президентской академии – он послужит материалом для студентов Академии и управленческих команд, обучающихся в РАНХиГС.