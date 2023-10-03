Правительство Липецкой области стало победителем конкурса «Работодатель года 2023» в номинации «Гос-НR». Команда управления государственной службы и кадровой работы представила проект «Навигатор».

Как отметили в управлении госслужбы, проект направлен на организацию применения единых подходов в работе с персоналом в Липецкой области через методическое сопровождение кадрового цикла в региональных и муниципальных органах власти и подведомственных учреждениях.

Также проект «Навигатор» решает проблему длительной адаптации руководителя к установленным на государственной и муниципальной службе нормам, ограничениям и порядкам.

«Такая оценка профессионального сообщества — очень важный показатель эффективности реализации кадровой политики в регионе. Очень приятно, что и в этом году наш проект был высоко оценен экспертным жюри на конкурсе в Нижнем Новгороде», — отметила начальник управления госслужбы Елена Соломахина.

Добавим, церемония вручения премии «Работодатель года 2023» прошла в рамках IV Международного HR-Cаммита «Человеческий капитал страны: стратегии лидеров» в Нижнем Новгороде. Всего в этом году было подано 58 заявок.