Кадровый центр «Работа России» Липецкой области признан лучшим в стране. Оргкомитет II Всероссийского конкурса в сфере занятости утвердил победителей в трёх номинациях: «Лучший Центр занятости населения России», «Лучший специалист ЦЗН», «Лучший проект ЦЗН». Липецкая область – единственный регион страны, где победители представлены во всех номинациях.

Из 39 заявок в номинации «Лучший центр занятости России» в финал вышли семь центров занятости. Первым среди них стал Грязинский отдел ЦЗН Липецкой области. В номинации «Лучший специалист ЦЗН» категории «Профконсультант» жюри оценивало мастерство специалистов по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержке. Второе место заняла Марина Соколова из Липецкой области.

В номинации «Лучший проект Центра занятости» из 33 поданных на конкурс заявок в категории «Служба занятости – лидер модернизации» третье место у проекта «Счастливый сотрудник – счастливый клиент» службы занятости населения Липецкой области.

«Конкурс профмастерства в сфере содействия занятости в этом году проводился второй раз. Он даёт возможность не только изучения, но и тиражирования самого интересного опыта работы. Безусловно, мы рады, что наш опыт признали лучшим, и уверены, что это не последняя награда», –прокомментировала заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова. Всего на конкурс были поданы 132 заявки. Чтобы определить финалистов, члены жюри проанализировали 609 документов, 130 видео, столько же фото. По всей России проходит «перезагрузка» службы занятости – открываются новые современные кадровые центры, меняется формат услуг и подход к их оказанию. В Липецкой области до конц

«За этим стоит большая работа. Липецкая служба занятости прошла полную перезагрузку. До конца года модернизируем все кадровые центры региона», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.