Производитель кормов для домашних животных «Петэксперт» заключил соглашение с Елецким государственным университетом имени И.А. Бунина о подготовке кадров для завода, строящегося на территории елецкого участка особой экономической зоны «Липецк». Согласно договоренностям, «Петэксперт» примет участие в разработке образовательных программ и проведении научных исследований вуза. Помимо этого, студентам будут доступны специальные семинары, конференции и круглые столы, где ведущие эксперты отрасли расскажут о специфике работы рынка и поделятся своим опытом. Важной частью образовательного процесса станут стажировки на будущем предприятии. Совместно с Елецким центром занятости «Петэксперт» уже объявил открытый набор кадров на создаваемый завод, а также пригласил к сотрудничеству поставщиков сырья для нового завода.

Компания «Петэксперт» стала первым резидентом елецкого участка ОЭЗ «Липецк». Завод планируют запустить в декабре 2023 года. Объем производства на начальном этапе составит 20 тысяч тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов в год. В дополнение к производству классического сухого корма для собак и кошек будет запущена линия по выпуску уникальных для российского рынка продуктов. Строящийся корпус завода вместит 7500 квадратных метров площади производственного назначения и 1250 – административно-бытового. Его появление предполагает создание более 70 высококвалифицированных рабочих мест. В дальнейших планах компании – расширение производства до 80 тысяч тонн продукции в год и строительство еще двух корпусов завода с линиями для выпуска влажных кормов.

«Особые экономические зоны привлекательны для инвесторов и становятся опорой экономики региона. Благодаря им в области создаются высокотехнологичные рабочие места, увеличивается валовый выпуск продукции, растут налоговые отчисления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.