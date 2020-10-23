Кадры из села Красное Липецкой области напомнили Ухань. Смотрите, как там проводят дезинфекционные мероприятия

Глава Краснинского района Михаил Конаныхин показал, как на улицах райцентра проводятся дезинфекционные мероприятия, чтобы сдержать распространение коронавируса. Кадры, которые он опубликовал на своей странице в Инстаграме, напоминают те, что мы видели еще весной, когда в общественных местах в городах Китая проводились санитарные обработки.

Целая бригада дезинфекторов со спецтехникой прошлась по улицам села, обрабатывая проезжую часть, тротуары и иные места массового присутствия людей. Через мегафон местных жителей попросили на время зайти в здание и убрать мешающий санитарной бригаде припаркованный транспорт.