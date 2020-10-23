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Кадры из села Красное Липецкой области напомнили Ухань. Смотрите, как там проводят дезинфекционные мероприятия

6 минут назад
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Глава Краснинского района Михаил Конаныхин показал, как на улицах райцентра проводятся дезинфекционные мероприятия, чтобы сдержать распространение коронавируса. Кадры, которые он опубликовал на своей странице в Инстаграме, напоминают те, что мы видели еще весной, когда в общественных местах в городах Китая проводились санитарные обработки.

Целая бригада дезинфекторов со спецтехникой прошлась по улицам села, обрабатывая проезжую часть, тротуары и иные места массового присутствия людей. Через мегафон местных жителей попросили на время зайти в здание и убрать мешающий санитарной бригаде припаркованный транспорт.

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