Школьников интересовало многое. Ни один вопрос не остался без ответа.

Такое масштабное мероприятие на Добринском сахарном заводе состоялось впервые. Несколько автобусов потребовалось, чтобы доставить к месту встречи почти сотню юношей и девушек из восьми школ Добринского района. Актовый зал завода быстро заполнился ребячьим гомоном.

И раньше на заводе проводились экскурсии для учащихся, но на этот раз на встречу со старшеклассниками пришли не только руководители и специалисты предприятия, но и приехала группа преподавателей и студентов Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ), с которым у ДСЗ уже много лет тесное взаимодействие. Это учебное заведение одно из немногих вузов России готовит специалистов для сахарной промышленности.

И вот встреча началась. Ребят радушно приветствовали генеральный директор Владимир Арустамов со своей командой единомышленников.

Те из учащихся, кто приехал на предприятие заранее, успели совершить экскурсию по заводу. Конечно, в «чистые» цеха вход строго воспрещен, а вот показать, как свекла готовится к переработке, как происходит очистка сока и сиропа, чем занимаются специалисты в лаборатории, — ребятам смогли.

В подробностях с работой всех промышленных цехов огромного сахарного производства, начиная с приемки корнеплодов свеклы и заканчивая отгрузкой готовой продукции — сахара, старшеклассники ознакомились, посмотрев фильм о заводе. Его в значительной степени дополнили рассказы Владимира Арустамова, а также начальника службы основного производства Ольги Мариевской и начальника службы по работе с персоналом Ольги Затонской.

Ребята услышали, что нынешний год для предприятия — юбилейный, ему 45(!), что ДСЗ — единственный в России, который перерабатывает в сутки 12000 тонн свеклы (а в прошлом году даже дошел до отметки в 13,5 тысячи). Заводчане с удовлетворением отметили, что наш сахарный завод — лучший не только по Центральному федеральному округу, но и в Евразийском экономическом союзе.

— Для того чтобы эта большая машина работала слаженно, производительно, качественно, нам нужны высококлассные кадры, — подвела важный разговор со старшеклассниками к главному Ольга Затонская. — Готовит многие из них Воронежский государственный университет инженерных технологий, преподаватели и студенты которого приехали сегодня на встречу с вами.

Очень много интересного почерпнули завтрашние выпускники школ из беседы с преподавателями вуза.

Они узнали, что в университете начал действовать проект под названием Прогрессивная инженерная школа.

— Наш проект направлен на подготовку специалистов для конкретного предприятия, и ее необходимо начинать уже со школьной скамьи, — пояснил Павел Саввин, заместитель руководителя центра довузовской подготовки и организации приема. — В рамках этого проекта мы поддерживаем стремление старшеклассников к научно-исследовательской работе, поощряем решение практико-ориентированных кейсов по тематике предприятия. За это даем дополнительные баллы к баллам ЕГЭ. Сейчас планируем организовать онлайн-курсы по естественно-научным и математическим дисциплинам, которые необходимы будущим инженерам.

Оксана Черникова — недавняя выпускница Воронежского государственного университета инженерных технологий. Получив диплом магистра (с отличием!) по квалификации «Продукты питания из растительного сырья», пришла в качестве стажера на ДСЗ. Через год уже ее назначили инженером-технологом. «Приходите работать на наш завод — не пожалеете!» — обратилась она к ребятам.

Став студентами университета, ребята проходят на ДСЗ практики, стажировки. Для всех участников образовательного процесса это выгодно: будущий специалист на деле узнает больше о выбранной профессии, а на предприятии присмотрятся к своему потенциальному сотруднику. Но, самое главное, — молодому специалисту не придется тратить время на адаптацию на рабочем месте, когда он, получив диплом, придет на завод для гарантированного трудоустройства.

Очень важно, что во время обучения студенты (участники проекта) могут получать от своего будущего работодателя дополнительные выплаты к стипендии, компенсацию проезда к месту практики.

Есть хороший бонус и для работодателя. По его запросу университет создает условия для получения будущим выпускником дополнительных квалификаций: кроме основной специальности, это могут быть компетенции, например, в сфере IT-технологии, машиностроения или бизнеса.

Профессор кафедры технологии сахаристых и бродильных производств Надежда Кульнева, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств Владимир Пойманов, заведующий кафедрой информационных и управляющих систем Игорь Хаустов во многом дополнили рассказ своего коллеги, проинформировав старшеклассников о факультетах, на которые можно поступить для получения высшего образования, об условиях обучения и перспективах трудоустройства.

Организаторы встречи учли особенность аудитории, оказавшейся на заводе. Для того чтобы взбодрить ребят, активизировать их, старшеклассникам была предложена викторина. Отвечая на разноплановые вопросы, участники получали в качестве призов сладкие подарки из добринского сахара.

Примечательно, что и после завершения мероприятия ребята не спешили покидать актовый зал. У них нашлись дополнительные вопросы и к преподавателям, и к студентам университета, и специалистам завода.

— Я с удовольствием пообщался после встречи со студентами, — рассказал один из участников профориентационного мероприятия Иван Моисеев. — Из первых уст, как говорится, узнал, сложно ли было поступить в вуз, трудно ли учиться… Подумываю поучаствовать в Прогрессивной инженерной школе. Меня всерьез интересуют автоматизированные системы управления, IT-технологии. Так что эта встреча была очень кстати.

Специалисты завода во главе со своим директором В. Арустамовым и гости из ВГУИТ приветствуют делегацию учащихся.

А заместитель директора Добринской средней школы №2 Е.А. Ларина оставила такой отзыв о прошедшем мероприятии:

«Мы благодарны организаторам за эту встречу. Школьники осознали, что выбор профессии — это не просто карьерный путь, а возможность внести значимый вклад в будущее. Они воочию убедились, что современные заводы — это не простые конвейеры, а высокотехнологичные комплексы, управлять которыми может только образованный, знающий специалист».